Quattro furti in un giorno: in via Costituente spariti 5 mila euro tra oro e gioielli

I ladri d'appartamento non demordono: nella sola giornata di ieri, 6 novembre, i malviventi hanno visitato quattro abitazioni, in via Bramante, in via Damiano Chiesa, in via Costituente e in via Lombardini. Nell'ultimo caso due giovani con il passamontagna sono stati visti dai vicini scappare da un balcone: si erano introdotti all'interno dell' abitazione poco prima, riuscendo a portarsi via due orologi, uno in acciaio e uno in oro. In via Costituente all'interno di un appartamento al primo piano i ladri hanno portato via 5 mila euro tra oggetti in oro e gioielli. Sul posto sono arrivati i poliziotti delle Volanti che hanno effettuato i sopralluoghi negli appartamenti visitati dai ladri: le indagini sono in corso per risalire ai responsabili.