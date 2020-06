"Questo non è amore": campagna permanente per la prevenzione delle violenze di genere

"Siamo finalmente tornati dal vivo a trattare un tema secondo noi particolarmente importante, e per questo motivo, nell’ambito del progetto “QUESTO NON E’ AMORE”, abbiamo organizzato un altro gazebo, questa volta in centro a Parma, in Piazza ghiaia, durante la presenza del mercato cittadino, per offrire un servizio di informazione e sensibilizzazione relativamente al fenomeno della violenza contro le donne". Con un comunicato stampa, la Polizia annuncia il ritorno su piazza degli agenti impegnati nella sensibilizzazione dei cittadini su un tema delicato e attuale come la violenza di genere.

"Abbiamo deciso di tornare ad essere presenti nelle nostre piazze il prima possibile, perché la Polizia di Stato vuole ricordare tutto ciò che amore non è. Anche in questo comunicato vogliamo ricordare alcuni punti fondamentali sull’argomento della violenza di genere, sottolineando che è un fenomeno trasversale a tutte le fasce sociali, per combatterlo è necessario un deciso cambiamento culturale che possa aiutare le donne a vincere la paura, rompendo l’isolamento e la vergogna, nella consapevolezza di avere degli strumenti di contrasto, di sostegno e di tutela. Per questo fine precipuo, quindi, vengono organizzati i gazebo, ossia per far conoscere alle donne vittime di violenza fisica, psicologica, economica e sociale, che esiste una fitta rete di istituzioni, enti locali ed associazioni di volontariato che ogni giorno si Questura di Parma impegnano per affermare una parità di genere contro stereotipi e pregiudizi e che il poliziotto rappresenta uno snodo fondamentale di questa rete. Il progetto tende a stabilire un contatto diretto con le donne che saranno accolte da psicologi, operatori della polizia giudiziaria e rappresentanti di associazioni, pronti a raccogliere le testimonianze dirette di chi, spesso, ha paura a denunciare o a varcare la soglia di un ufficio di Polizia. Durante l’incontro era presente il Dirigente della Divisione Anticrimine, il Vice Questore Dott.ssa Silvia Gentili, personale della Polizia Locale e i volontari dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato"-