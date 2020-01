Raccoglie un petardo e perde una mano: il 34enne è ancora gravissimo al Maggiore

E' ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma, in gravissime condizioni di salute il 34enne di origine moldava che nel pomeriggio di mercoledì 1° gennaio ha raccolto un petardo, che si trovava a terra in via Traversetolo nella zona del Botteghino. Nell'esplosione ha perso una mano ed ha riportato gravi ferite alla testa, oltre ad avere il volto sfigurato dalle ustioni. Le sue condizioni sono stabili ma gravi. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile stanno cercando di ricostruire le cause dell'esplosione.