Ragazza si perde nei boschi a Marra: ritrovata alle 4 del mattino

Brutta avventura per una ragazza ventunenne, residente in provincia di La Spezia, che nella notte tra il 30 e 31 dicembre si è persa nei boschi che circondano l'abitato di Marra, nel comune di Corniglio. La giovane si era allontanata dalla casa in cui era in compagnia di amici, ma dopo poco, complice il buio, non è riuscita più a rientrare. Subito gli amici si son messi alla ricerca, avvisando i Carabinieri e il 118, che ha a sua volta mobilitato il Soccorso Alpino di Parma e l'Assistenza Pubblica di Langhirano. Fortunatamente, intorno alle ore 4 del mattino, sono stati proprio gli amici che hanno intravisto la luce del telefono cellulare della ventunenne, in un bosco a poche centinaia di metri dal centro abitato. La giovane, spaventata e infreddolita, non ha necessitato di cure mediche o di accertamenti.