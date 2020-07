Ragazze di 15 e 16 anni rubano cosmetici: denunciate per furto aggravato

Negli ultimi giorni la squadra Volante di Parma ha continuato nella sua attività di prevenzione generale e soccorso pubblico intervenendo in due diversi scenari di furto perpetrati ai danni di attività commerciali del centro cittadino. La mattina del 29 giugno, presso l’attività commerciale Oviesse, due ragazze si sono rese responsabili di un furto. Due minori, di 15 e 16 anni, si erano rese responsabili del furto di di alcuni prodotti di cosmesi. In particolare, come dichiarato dagli addetti alla sicurezza, le due giovani si sono agirate con fare sospetto tra gli scaffali del reparto profumeria, prelevando articoli poi occultati tra alcuni capi di abbigliamento poco prima rubati. Visto l’atteggiamento delle due, uva volta fermate, sono state affidate alle forze dell’ordine. Dopo averle identificate e affidate ai rispettivi genitori, le due ragazze, visibilmente scosse per quanto accaduto, venivano denunciate in stato di libertà per il reato di furto aggravato.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, classe 46 anni ha rubato merce da Zara per un valore di 79,90 euro. Denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato l’uomo è stato fatto allontanare dal centro commerciale.