Ragazzina di 12 anni rischia di annegare in piscina: è gravissima

Una ragazzina di 12 anni di Parma ha rischiato di annegare in una piscina del bagno Texas a Marina di Pietrasanta. La ragazza, che si trovava in vacanza con la famiglia in Versilia, è stata colpita da una congestione mentre si trovava in una piccola piscina per l'idromassaggio. I bagnini sono intervenuti tempestivamente: le condizioni della ragazzini sono molto gravi: è ricoverata nel reparto di Rianimazione all'Opa di Massa.

La 12enne è stata sottoposta all’Ecmo, una tecnica di circolazione extracorporea finalizzata a ripristinare la corretta funzionalità del cuore e dei polmoni. Secondo le prime informazioni la ragazza si è tuffata verso le ore 16, poco dopo aver mangiato. Sul posto gli uomini della Guardia Costiera di Viateggio e i carabinieri di Marina di Pietrasanta hanno ricostruito la dinamica del drammatico incidente. I bagnini sono stati sentiti come testimoni ed è stato inoltre chiesto ai titolari della struttura di visionare le immagini delle telecamere. La piscina è stata posta sotto sequestro.