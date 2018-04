VIDEO - Maurizio Taglia, il medico che ha salvato la vita al 14enne: "Mi ha mandato un video per ringraziarmi"

Maurizio Taglia, originario di Piacenza, vive a Parma e lavora tra la nostra città e Cremona, dove presta servizio al Pronto Soccorso, ha salvato la vita al ragazzino di 14 anni che stava giocando una partita di calcio con i Giovanissimi del Cus la sera del 4 aprile al Centro Sportivo Maurizio Bellè di San Pancrazio quando all'improvviso si è accasciato al suolo. Maurizio è stato chiamato mentre era negli spogliatoi - stava per prepararsi ad una partita amatoriale- ed è corso in campo. "Ora sta meglio, è stato trasferito dalla Rianimazione alla Cardiologia: ha fatto anche un video per ringraziarmi e io ne sono molto felice". Maurizio si racconta a Parmatoday.