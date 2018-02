Raid contro la vetrina di Pepèn, i titolari: "Non si può avere paura di una banda di ragazzini di 14 anni!"

Dopo il raid di un gruppo di ragazzini contro la vetrina del locale Pepèn di Borgo San GIacomo i titolari prendono la parola per chiarire la loro posizione e per chiedere più controlli: "Sono ragazzini che non sanno stare al mondo, noi abbiamo tollerato un mese e forse abbiamo sbagliato".

"Non crediamo si possano chiamare “baby gang” ma sono semplicemente ragazzini che non hanno ricevuto un’educazione e non sanno stare al mondo, perché non possiamo credere che la loro priorità soprattutto all’età di 14-15 anni sia uscire di casa e andare a terrorizzare i negozi del centro! Quindi visto che in casa l’educazione evidentemente non viene insegnata chiediamo qualche controllo in più e soprattutto sanzioni perché nel 2018 non si può andare a lavoro (e pensiamo di parlare per una buona parte dei negozi del centro) ed avere paura per una banda di ragazzini di 14-15 anni! Noi abbiamo tollerato un mese e evidentemente abbiamo sbagliato visto che hanno lanciato un bidone contro la vetrina e sono riusciti a romperla! Fortunatamente abbiamo le telecamere ma in ogni caso nel 2018 queste cose non possono succedere! Chiediamo la condivisione di tutti così da mettere fine a questa cosa!"