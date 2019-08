Raid dei ladri nella casa di un'anziana a Mezzano Superiore: rubato un anello

Anche in questo periodo di vacanze estive i ladri continuano a colpire gli appartamenti a Parma e provincia, nonostante il lavoro delle forze dell'ordine che ha portato ad una notevole riduzione dei casi, negli ultimi mesi. Questa volta i malviventi, che non sono ancora stati identificati, hanno colpito l'abitazione di un'anziana donna a Mezzano Superiore, in via Argine destro del Parma. I banditi sono entrati all'interno dell'abitazione, approfittando dell'oscurità, ed hanno rovistato dappertutto. Alla fine sono riusciti a portarsi via un anello che, oltre al valore economico, aveva un gran valore affettivo per la proprietaria della casa.