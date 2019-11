Raid della baby gang al parco Ducale, due 17enni rapinano tre coetanei e cercano di comprare droga: arrestati

Hanno rapinato, sotto la minaccia di un coltello, tre ragazzini minorenni all'interno del parco Ducale. Poi, come se niente fosse, hanno cercato di comprare marijuana da uno dei pusher che gravitano all'interno dell'area verde ma sono stati bloccati dai carabinieri, che li hanno arrestati e portati nel carcere minorile di Bologna. Il gravissimo episodio risale a qualche giorno fa. Nelle prime ore del pomeriggio due giovani di 17 anni, uno di origine marocchina e l'altra di origine tunisina ma che vivono stabilmente a Parma e a Sorbolo con le famiglie, hanno avvicinato tre ragazzini coetanei e, dopo averli minacciati con un coltello, li hanno rapinati.

Oltre ad alcuni oggetti personali in oro, alcune cuffiette ed auricolari, i rapinatori hanno preso dei soldi. Pochi istanti dopo i due 17enni hanno cercato di comprare marijuana proprio con le banconote appena rubate ai ragazzi. I carabinieri della compagnia di Parma, avvertiti da una delle giovani vittime, sono arrivati sul posto in pochi istanti, e sono riusciti a bloccare, identificare ed arrestare i due giovani per rapina. I due minorenni erano già stati controllati davanti al Battistero, nel corso di uno dei blitz delle forze dell'ordine contro le baby gang che gravitano nel centro storico di Parma: uno dei due, poi, ha precedenti per rapina. Il 17enne infatti aveva portato a termine una rapina, simile a quella del parco Ducale, contro uno suo coetaneo. I minorenni si trovano ora nel carcere minorile di Bologna.