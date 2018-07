Raid in via Po: distrutti i finestrini di cinque auto

I proprietari delle auto parcheggiate nel piazzale di via Po, di fronte alle Piccole Figlie, si sono ritrovati con una brutta sorpresa. Per l'ennesima volta qualcuno ha compiuto atti vandalici contro i mezzi parcheggiati, senza nessun apparente motivo. Ignoti hanno agito probabilmente di notte, approfittando del buio. I vetri di cinque auto sono stati fracassati con un oggetto contundente: all'interno delle vetture non manca nulla. L'intento degli autori quindi non era primariamente il furto: ora i proprietari dovranno sostituire i vetri a loro spese.