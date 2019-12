Raid notturno in trattoria: i banditi segano una sbarra della finestra e rubano l'incasso

Hanno approfittato del buio per colpire, in pieno centro storico, una trattoria e fuggire indisturbati con l'incasso. Il raid è avvenuto alcune sere fa all'interno del locale 'Brodo di Giuggiole' di Borgo Giacomo Tommasini. I ladri, che hanno agito in pochi minuti, sono riusciti a segare le sbarre di una finestra per poi entrare all'interno dell'edificio. Una volta all'interno si sono diretti verso la cassa e si sono impossessati dell'incasso. I banditi sono scappati poco dopo: sul posto i poliziotti delle Volanti della Questura di Parma hanno effettuato un sopralluogo. Le immagini delle telecamere potranno aiutare dell'idenficazione dei responsabili: le indagini sono in corso per ricostruire nel dettaglio il raid e per incastrare i ladri.