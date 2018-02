Blitz della baby gang in via Mazzini: entrano in gruppo e svuotano un negozio di telefonia

Sono entrati tutti insieme, in una quindica di ragazzini, ed hanno arraffato tutto quel che potevano, per poi scappare. E' il terzo sabato consecutivo che, in pieno centro storico, si assiste ad una scena di questo tipo. E' successo anche sabato 3 febbraio all'interno del negozio Mondo Cover di via Mazzini: è questo infatti l'esercizio commerciale preso di mira dalla baby gang, che si muove tra le vie del centro storico ed è riuscita a mettere a segno ben tre colpi, tutti alla luce del sole, durante l'orario di apertura. La modalità di azione è nuova per quanto riguarda furti di questo tipo: dopo essersi evidentemente organizzati in tal senso i ragazzi sono entrati all'interno del negozio ed hanno iniziato a rubare tutto: erano le 18.30 e nessuno è riuscito a fermarli. In un caso un cliente che ha cercato di fermarli è stato anche malmenato da uno dei ragazzi. La polizia sta svolgendo le indagini per cercare di indentificare il gruppetto: oltre all'accusa di furto ci potrebbe essere anche quella di rapina.