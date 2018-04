Minaccia i dipendenti e rapina la Banca Cremonese di via Verdi: bottino di mille euro

Rapina, nelle prime ore della mattina di oggi, mercoledì 4 aprile, all'interno della filiale di via Verdi della Banca Cremonese Credito Cooperativo. La filiale aveva appena aperto quando un rapinatore solitario si è presentato allo sportello e, dopo aver minacciato i dipendenti, appena arrivati al lavoro, si è fatto consegnare i soldi che stavano per essere messi all'interno della cassa. Il bandito, dopo il blitz che è durato pochissimo, si è dato alla fuga. Il rapinatore, a volte scoperto e con un cappuccio sulla testa, ha lasciato intendere di essere armato ed ha agito: ha chiesto ai cassieri la consegna del denaro. Il bottino ammonta a circa mille euro. Sul posto sono arrivate le Volanti della polizia e gli uomini della Squadra Mobile che hanno effettuato un sopralluogo. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica del colpo ed identificare il responsabile. La filiale della Banca Cremonse di via Verdi oggi rimarrà chiusa: sulla vetrina il cartello 'Chiuso per rapina'.