Banditi incappucciati assaltano il MoneyGram, coltelli alla gola della titolare: bottino di migliaia di euro

Sono entrati all'interno del negozio sapendo già esattamente come comportarsi per riuscire a rubare un igente quantitativo di denaro e scappare senza essere fermati sul momento. Il raid di tre bandidi mascherati è durato solo qualche minuto, l'obiettivo era sicuro: il MoneyGram di via Magnani, una laterale di via Verdi. Il negozio infatti è specializzato nel trasferimento di denaro, nelle spedizioni e nei biglietti aerei. Tre persone, probabilmente di sesso maschile, sono entrati all'interno dell'esercizio commerciale alle 19.15: due di loro hanno minacciato con due coltelli la ttiolare, che si è vista le armi puntate alla gola. Due banditi avevano il passamontagna. Dopo aver prelevato tutto l'incasso della giornata, contenuto in un cassetto, i tre si sono dileguati. Sono scappati in direzione di viale Toschi, senza che i poliziotti, giunti sul posto dopo la chiamata della titolare, potessero intervenire. Nei minuti successivi al colpo sul posto sono arrivati gli uomini della Questura di Parma e la polizia scientifica, che ha effettuato i rilievi all'interno del negozio, in cerca di qualche traccia utile all'identificazione dei banditi. Secondo le prime stime il bottino sarebbe di qualche migliaia di euro. Una ragazza americana, che si trovava in zona, ha cercato anche di inseguire i banditi, che però si sono dileguati prima in viale Toschi e poi sul ponte delle Nazioni.