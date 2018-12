Rapina in via Emilia Est: minacciano la cassiera con un cutter e svaligiano la Monte Paschi di Siena

Rapina nella mattinata di oggi lunedì 10 dicembre all'interno della filiale della Monte Paschi di Siena di via Emilia Est a Parma. Due uomini sono entrati all'interno della banca e dopo aver minacciato la cassiera con un cutter sono fuggiti con il bottino. Per primo è entrato un rapinatore a volto scoperto, poi quello a volto coperto. Impugnando l'arma hanno preteso la consegna dei soldi presenti in cassa. I poliziotti delle Volanti e della Squadra Mobile stanno cercando i due banditi in fuga. Il bottino deve ancora essere quantificato. La filiale è chiusa per "motivi tecnici" come scritto sul cartello in ingresso. Le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza potrebbero essere utili alle indagini.

