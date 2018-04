Legano e imbavagliano la titolare del negozio 'Life' di borgo XX Marzo: scappano con 6 mila euro di gioielli

Rapina in pieno pomeriggio in centro a Parma. Erano da poco passate le 17.30 di martedì 3 aprile quando alcuni rapinatori sono entrati all'interno della Bottega 'Life' di borgo XX Marzo e, dopo aver legato ed imbavaglliato l'anziana titolare, le hanno rubato i gioielli che indossava. Poco dopo il 'colpo' è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri di Parma che hanno effettuato un sopralluogo all'interno del negozio.

Sono in corso accertamenti sulla dinamica del furto e le indagini per cercare di identificare i responsabili. Le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza potrebbero essere utili per risalire all'identità dei malviventi. Il valore dei gioelli rubati dai rapinatori è di circa 6 mila euro: sul posto anche la Scientifica che ha lavorato all'interno del negozio alla ricerca di impronte.

Il negozio si trova a pochi passi dal Duomo: le grida della donna sono state sentite dai negozianti vicini che sono intervenuti e l'hanno slegata. Secondo le prime informazioni i due ladri avrebbero cercato anche di chiudere la donna nel camerino, senza riuscirci: il loro obiettivo probabilmente era la cassa. Avrebbero agito in due: dopo aver rubato i soldi e i gioielli sarebbero scappati a piedi.