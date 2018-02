Incappucciato minaccia la titolare e rapina la parafarmacia di via Ravà

E' durato tutto pochi minuti o forse qualcosa di meno. Nella mattinata di oggi, giovedì 1° febbraio la parafarmacia di via Ravà è stata rapinata da un malvivente che è entrato all'interno del negozio dopo le ore 9 di mattina: secondo le prime informazioni l'uomo, che ha minacciato la titolare della parafarmacia, sarebbe riuscito a portare via i soldi. Il rapinatore era incappucciato, forse con una calzamaglia. Dopo la minaccia, non si sa ancora se effettuata con un coltello o con un taglierino, il rapinatore ha preso i soldi ed è scappato. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Antirapine della Mobilee che hanno perlustrato la zona in cerca dell'autore della rapina. Il bottino non è stato ancora quantificato. Via Ravà si trova nella zona di via Volturno e di via Isola, un'area apparentemente tranquilla e frequentata da molti studenti universitari. Aggior

Aggiornamenti a breve.