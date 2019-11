Rapina una donna in piazzale Pablo: 19enne gambiano lo insegue e lo fa arrestare

Ha inseguito un uomo che aveva appena strappato la borsa a una donna e ha permesso ai carabinieri di arrestare il malvivente e di recuperare il maltolto. È accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì in piazzale Pablo, una vicenda che vede coinvolto un ragazzo di diciannove anni, proveniente dal Gambia. Un eroe per caso che si è trovato sul posto ed è riuscito a sventare la rapina mentre era con gli amici. Appena ha visto l’uomo, un parmigiano di 40 anni, che strattonava la donna portandole via la borsa, lo ha inseguito e poi bloccato. Il rapinatore è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. Il suo sogno è quello di fare il meccanico, oggi fa l’eroe per caso: “Ho fatto solamente il mio dovere – dice”. E se ne va.