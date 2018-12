Assalto armato alle Poste di Pontetaro: i banditi sparano e fuggono con il bottino

Sono entrati all'interno dell'ufficio postale di Pontetaro di via Ida Mari, poco dopo l'apertura, nella mattinata di oggi, lunedì 3 dicembre. Un gruppo di banditi, secondo le prime informazioni erano almeno in tre, ha assaltato, armi alla mano, le Poste. Dopo aver minacciato i dipendenti per farsi consegnare i soldi i malviventi sono scappati. Secondo alcune testimonianze sarebbero stati uditi anche degli spari. La direttrice dell'ufficio postale si è sentita male durante il blitz dei rapinatori ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti. I banditi sono riusciti a scappare con il bottino, che deve ancora essere quantificato. E' caccia alla banda: le forze dell'ordine, polizia e carabinieri, stanno pattugliando il territorio per cercare di bloccare i rapinatori in fuga.