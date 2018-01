Tentata rapina nella sala slot di via Trento: dipendente mette in fuga il bandito

E' entrato all'interno della sala slot di via Trento con l'intento di rapinarla: sarebbe stato l'ennesimo colpo ai danni delle sale scommesse in città. Un dipendente però è riuscito a mettere in fuga l'aspirante rapinatore che ha dovuto desistere dal suo intento ed è scappato a mani vuote. Nelle ultime settimane si sono verificate sette rapine, tutte andate a buon fine, ai danni di sale slot: da viale Osacca a via Fleming fino a via Spezia. Questa volta il rapinatore non ha portato a termine il suo piano ed è scappato a gambe levate. La polizia sta indagando anche su questo episodio per cercare di arrivare all'identificazione del rapinatore, anche per capire se si tratta della stessa persona, o delle stesse persone, che hanno agito nelle scorse settimane in città.