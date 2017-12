Minacciati con una bottiglia e rapinati in stazione da un gruppetto di giovani

Prima li hanno circondati e minacciati con una bottiglia, poi li hanno rapinati. E' successo nella serata del 23 dicembre a Parma: ancora una volta l'episodio di violenza si è verificato nella zona della stazione ferroviaria. Negli ultimi mesi si sono susseguiti diverse rapine, dentro o appena fuori dalla stazione, luogo di passaggio di molti passeggeri. In questo caso ad essere rapinati sono stati due giovani che si trovavano davanti allo scalo ferroviario. Le due vittime, che poi hanno chiamato i poliziotti e sporto denuncia contro ignoti, sono stati circondati da un gruppetto di giovani. Dopo aver brandito una bottiglia di vetro rotta hanno chiesto la consegna degli oggetti personali dei due: ad un certo punto hanno preso lo zainetto di uno dei due: all'interno solo qualche decina di euro e un altoparlante. Le indagini della polizia, che si è recata sul luogo della rapina nella stessa serata del 23, sono in corso per identificare i responsabili, anche grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza.