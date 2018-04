Banditi assaltano una villa a Pilastro, blitz da 70 mila euro tra Suv e gioielli: "Siamo stati narcotizzati"

Un gruppo di banditi professionisti ha assaltato, nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 aprile, una villa che si trova in piena campagna nella zona di Pilastro. Secondo le prime ricostruzioni i malviventi, che erano ben organizzati ed hanno agito mentre i proprietari stavano dormendo, hanno come prima cosa scavalcato la recinzione dell'abitazione. Una volta dentro sono riusciti a disattivare l'allarme della villa e ad entrare indisturbati. A quel punto sono andati nella camera da letto della coppia.

"Siamo stati narcotizzati"

I due hanno descritto sui social network l'episodio: "Siamo stati narcotizzati" hanno scritto. I ladri, dopo essersi assicurati che i proprietari non potessero reagire, hanno rubato tutto quello che hanno potuto: l'oro e i gioielli sono spariti, così come il Suv della Mercedes appena comprato. I banditi hanno probabilmente trovato le chiavi in casa: oltre a questo sono riusciti a far sparire anche alcuni televisori ed altri oggetti preziosi. Sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti che hanno effettuato un sopralluogo ed hanno avviato le indagini per cercare di risalire all'identità degli autori della rapina. Il bottino della rapina, secondo le prime stime, ammonta ad almeno 70 milo euro.