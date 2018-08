Ravarano, travolto dal trattore: agricoltore grave

Stava lavorando a bordo del suo trattore quando all'improvviso, lungo una carraia particolarmente ripida, ha perso il controllo del mezzo ed è stato poi travolto dallo stesso. Paura a Ravarano, in via Chiesa vicino al Campo Sportivo per un agricoltore che è stato travolto dal suo trattore: erano da poco passate le 17.30 quando, per cause in corso di accertamento, il lavoratore ha perso il controllo del mezzo mentre si trovava in una zona boschiva. Il mezzo ha iniziato a scendere verso un dirupo: l'agricoltore si è buttato ma è stato colpito da una ruota. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118: in azione sia l'elisoccorso del Maggiore, sia l'elicottero del Soccorso Alpino partito da Pavullo nel Frignano. L'uomo è stato recuperato dopo alcune complicate operazioni di soccorso ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Ha riportato un trauma addominale e la frattura di una gamba ma non è in pericolo di vita.