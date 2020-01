Più di mille giovani a Noceto per un rave in un capannone abbandonato

Circa un migliaio di giovani, provenienti da varie città d'Italia e anche dall'estero stanno partecipando ad un rave party illegale all'interno di un capannone abbandonato a Noceto, quello dismesso della C.I.A.S. Group. La festa, non autorizzata, iniziata ieri sera sabato 18 gennaio ed è proseguita per tutta la notte e anche nella mattinata di domenica 19 gennaio. Sul posto i carabinieri di Salsomaggiore Terme e di Noceto stanno monitorando la situazione e presidiando le aree intorno al capannone, all'interno del quale si sta svolgendo la feta. Per ora non si sono registrati problemi di ordine pubblico. Sul posto ci sono circa 150 mezzi, tra auto e camper. Molti giovani sono anche arrivati a piedi dalla vicine stazioni ferroviarie. Sono stati alcuni residenti, ieri sera, ad avvertire i carabinieri della presenza dei giovani e della musica ad alto volume.

