Rave party illegale vicino al Po, blitz dei carabinieri all'alba: identificati 60 giovani

Sono arrivati da varie città del Nord Italia per partecipare al rave party non autorizzato che si è svolto, nella notte tra sabato e domenica a Coltaro, nei pressi dell'argine del fiume Po, nei pressi dello spiaggione. Sono stati una sessantina i giovani identificati dai carabinieri di Fidenza che, insieme ai carabinieri forestali di Colorno, hanno proceduto al controllo dei partecipanti alla festa 'illegale' nella mattinata di ieri, domenica 6 ottobre. I giovani, dopo aver allestito la zona ed aver organizzato la festa sono rimasti a ballare fino alle prime luci dell'alba. Alcuni residenti hanno sentito la musica ed hanno fatto le segnalazioni ai carabinieri. Giunti sul posto i militari hanno controllato i giovani che erano ancora presenti nella zona in cui si stava tenendo il rave e li hanno poi identicati. I due organizzatori hanno ricevuti alcune sanzioni amministrative. È possibile che i partecipanti al rave, provenienti anche dalla Lombardia e dal Veneto, vengano anche denunciati per invasione di terreni.