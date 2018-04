Batte la testa durante una partita: giocatrice di rugby 18enne gravissima

Drammatico incidente durante una partita di rugby degli Amatori Parma Under 18 a Ravenna. La 18enne Rebecca Braglia infatti ha battuto violentemente la nuca: soccorsa immediatamente sul campo da gioco è stata trasportata d'urgenza all'Ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono giudicate molto gravi dei medici: secondo le prime informazioni la ragazza sarebbe stata operata d'urgenza ed ora si troverebbe ricoverata nel reparto di Rianimazione.

L’infortunio è avvenuto sul campo di rugby di Ravenna, dove ieri domencia 29 aprile era in corso una gara a sette di Coppa Italia. Secondo le prime informazioni l'infortunio sarebbe avvenuto dopo un normale placcaggio, un uno contro uno: il medico è entrato in campo immediatamente mentre era ancora in corso l'azione di gioco. Le partite del torneo sono state sospese. L'equipè dell'ospedale di Cesena l'ha sottoposta ad un delicato intervento chirurgico