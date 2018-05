Tutta Italia piange Rebecca

Una tragedia difficile da descrivere, che ha colpito una ragazza di 19 anni, Rebecca Braglia, morta sul campo di gioco: ferita gravemente dopo un placcaggio è deceduta all'Ospedale di Cesena. La notizia della sua morte, avvenuta nel pomeriggio di ieri 2 maggio, ha attraversato tutta Italia e tutto il mondo dello sport e del rugby in particolare. Nel fine settimana verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo della giovane rugbista, amata da tutti e che, in campo, ci metteva il cuore e l'anima. Rebecca Braglia frequentava il Liceo Spallanzani di Reggio Emilia. Rebecca ha iniziato a giocare a 6 anni nel Rugby Reggio dove le categorie fino alla under 12. Successivamente ha giocato nelle giovanili con il Rugby Colorno. Per l'Amatori Parma Rugby questo è il primo anno di attività femminile: Rebecca è arrivata spinta dall'allenatore Francesco Messori che l'aveva già allenata in passato. Il padre l'ha ricordata con alcuni post su Facebook, così come gli amici e tantissime altre persone che hanno deciso di lasciare un messaggio in suo ricordo. In queste ore tutta Italia sta ricordando Rebecca