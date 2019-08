Reddito di cittadinanza: quante richieste a Parma

Boom di richieste per il reddito e pensione di cittadinanza a Parma e provincia. Nel solo mese di luglio sono state accolte 3.570 domande, solo in città ci sono state 2037 richieste, mentre in tutta la regione ne sono state accettate 31.985. E Parma è seconda dietro il capoluogo di Provincia Bologna. Secondo i dati diffusi dall'Inps, in provincia il comune in cui sono state accolte più domande è stato Fidenza, con 230, seguito da Salsomaggiore con 206. A Colorno 83, mentre a Noceto sono 64. A Collecchio 73.