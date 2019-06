Tragedia a Respiccio: autopsia sul corpo del 53enne morto durante un incendio

Verrà effettuata l'autopsia sul corpo dell'uomo di 53 anni morto ieri mattina, all'interno della sua abitazione a Respiccio di Fornovo, vicino a Rio Gambiolo, durante il tentativo di spegnere un incendio che, probabilmente, lui stesso aveva provocato dopo aver cercato di dare fuoco ad alcune sterpaglie. Sul corpo dell'uomo, che viveva da solo nel podere di famiglia da anni, non sono state trovate tracce di ustione. E' possibile quindi che il 53enne sia morto in seguito ad un malore: era in cura e doveva sottoporsi periodicamente a sedute di dialisi. Il corpo è stato trovato dai Vigili del Fuoco, che si sono recati sul posto per la segnalazione di un incendio. Sul posto anche i carabinieri di Fornovo, che hanno effettuato gli accertamenti sul luogo della morte ed hanno avviato le indagini.