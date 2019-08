Resta grave l'anziano travolto in via Repubblica

L'anziano travolto in viale San Michele resta grave. L'82enne travolto all'altezza della rotonda di Via Repubblica è in Rianimazione con prognosi riservata. L'anziano, investito da un'auto, stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali. Per cause da chiarire un'utilitaria lo ha colpito in pieno mentre camminava. Gli esami hanno dato esiti poco confortanti, è stato trasferito in Rianimazione.