Resta in carcere il capo 18enne della baby gang che terrorizzava il centro

Era finito in carcere nei giorni scorsi con le accuse di ricettazione rapina, furto aggravato e spaccio. Il giovane marocchino 18enne M.F., accusato di essere a capo di una temibile baby gang che ha terrorizzato i negoziati del centro storico negli ultimi mesi, resterà in cella. Il Gip Mattia Fiorentini infatti, dopo l'interrogatorio durante il quale il giovane non ha aperto bocca, ha confermato la misura cautelare. Secondo la ricostruzione degli inquirenti il 18enne, nonostante l'età, si sarebbe reso protagonista di numerosi episodi criminosi, dallo spaccio di sostanze stupefacenti alla rapina, dal furto aggravato alla ricettazione..