Riaperta la specialistica ambulatoriale al Piccole Figlie Hospital

Piccole Figlie Hospital comunica che è stata riaperta l’attività specialistica ambulatoriale, eccetto l’ambulatorio di pneumologia. È in corso il recupero delle prestazioni sospese a causa dell’emergenza coronavirus: gli operatori contattano i pazienti per riprogrammare ogni appuntamento per visite ed esami. Si sta predisponendo assieme alla AUSL la riapertura delle agende per la prenotazione di nuove visite in convenzione SSN, mentre sono già prenotabili le visite e gli esami diagnostici in regime privato. Sono in vigore e fatte rispettare le misure precauzionali anti-Covid: uso obbligatorio delle mascherine, uso dei guanti, igienizzazione delle mani, distanziamento fisico di almeno un metro.

