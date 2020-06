Riaprono gli ambulatori del Servizio Igiene pubblica, tornano i vaccini

Vaccinazioni raccomandate contro le malattie infettive batteriche per le persone adulte, vaccinazioni consigliate contro rosolia e pertosse per le donne in gravidanza, ambulatori per gli accertamenti medico-legali. Sono alcune delle attività ripartite a inizio giugno negli ambulatori del Servizio di Igiene e sanità pubblica dell’Azienda Usl.

“Con l’inizio della fase 3 – spiega Ettore Brianti, sub commissario dell’Azienda USL di Parma – siamo pronti per riprendere in tutta sicurezza per cittadini e professionisti, diverse attività del Dipartimento di Sanità Pubblica. Si tratta di servizi che interessano la vita quotidiana di tante persone. Un esempio su tutti: le vaccinazioni contro le malattie infettive e batteriche per adulti, o le certificazioni di invalidità”.

AMBULATORI VACCINALI ADULTI

In ogni Distretto sanitario della provincia sono due gli ambulatori dedicati ogni settimana alla ripartenza delle vaccinazioni per adulti. Verranno chiamate tutte le persone già prenotate che non è stato possibile vaccinare a causa della “Fase 1” dell’emergenza Coronavirus, per fissare un nuovo appuntamento.

Tutti gli altri, possono prenotare la vaccinazione chiamando il numero 800.629.444 dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18, il sabato dalle 7.30 alle 13.30.

AMBULATORI VACCINALI DONNE IN GRAVIDANZA

Alle donne in gravidanza sono assicurate le vaccinazioni necessarie collegate con l’età gestazionale, così come già garantito anche durante la “Fase 1”. Per prenotare è necessario chiamare, per le residenti nel distretto di Parma, il numero 800.629.444 negli orari sopra indicati, per le residenti negli altri distretti (Fidenza, Sud-Est, Valli Taro e Ceno) scrivere a vaccinazioniadulti@ausl.pr.it

COMMISSIONE INVALIDI

La valutazione delle richieste di invalidità è assicurata con l’accertamento della sola documentazione cartacea, se esaustiva. Per questo motivo, i professionisti dell’Azienda USL stanno contattando telefonicamente gli utenti delle Commissioni che non si sono potute svolgere in marzo e aprile per richiedere l’inoltro della loro documentazione sanitaria via e-mail. Le nuove richieste vanno presentate, come di consueto, ai patronati.

PATENTI SPECIALI

Per prenotare le visite mediche per l’idoneità alla guida necessarie al rinnovo o rilascio delle patenti per anziani o persone con varie patologie (cosiddetti patenti speciali), in questa fase, è necessario rivolgersi: ai patronati convenzionati, alle autoscuole, agli uffici dell’ACI oppure scrivere all’indirizzo e-mail commissionepatenti@ausl.pr.it

Per informazioni telefonare il martedì dalle 9 alle 11.30, per il distretto di Parma, al numero 0521/396457, per il distretto di Fidenza al numero 0524/515740, per il distretto Sud-Est al numero 0521/865314, per il distretto Valli Taro e Ceno al numero 0525/970409. Per il distretto di Parma è possibile chiamare anche il mercoledì dalle 14,30 alle 17, sempre al numero 0521396457. Fino a tutto il mese di settembre, le visite sono effettuate nei locali del complesso sanitario di Vaio, non in via Vasari a Parma.

ALTRE CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI

Per il rilascio o il rinnovo di certificati di transito e sosta disabili, idoneità addetti servizi sicurezza, patente nautica e altre certificazioni medico legali è necessario rivolgersi al numero 800.629.444 negli orari sopra indicati.

PATENTI DI GUIDA ORDINARIE, PORTO D’ARMI E DETENZIONE ARMI

Sono ancora temporaneamente sospese le certificazioni medico-legali per le patenti di guida ordinarie e per l’idoneità per porto e detenzione armi. Gli utenti che avevano già preso appuntamento e pagato il ticket e le tasse governative per i mesi di marzo, aprile e maggio, sono invitati a chiamare il numero 800.629.444 negli orari sopra citati per fissare un nuovo appuntamento.