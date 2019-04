Ricatto a luci rosse, chiede 15 mila euro all'amante per non dirlo alla moglie: 25enne denunciata

Ha chiesto 15 mila euro all'amante per non dire alla moglie della loro relazione. Il ricatto a luci rosse è stato messo in atto da una ragazza 25enne residente nel mantovano che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe cercato di estorcere il denaro all'uomo, con il quale aveva avuto una breve relazioni extraconiugale. La vicenda si è sviluppata tra le provincie di Parma e di Reggio Emilia. L'uomo, sposato, non ha ceduto al ricatto ed ha denunciato il tentativo ai militari. La ragazza avrebbe usato la scusa, poi smascherata, che un altro uomo a conoscenza della relazione avesse chiesto a lei l'importo di 15 mila euro in cambio del silenzio. Dopo alcune indagini i carabinieri sono riusciti a ricostruire l'episodio: sarebbe stata proprio lei, la 25enne mantovana, ad architettare lo stratagemma per spillare soldi all'uomo. Il piano non ha funzionato e per lei è scattata una denuncia.