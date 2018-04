Ricerca clinica di qualità: al via il corso di formazione avanzata promosso dall’Ospedale di Parma

Quali sono i suggerimenti utili per svolgere studi clinici di qualità in ospedale? La ricerca è parte integrante dell’assistenza in una struttura sanitaria pubblica perché rappresenta un’importante opportunità di cura per i pazienti. Da questi presupposti ha preso il via oggi il corso di formazione avanzata “Ricerca clinica di qualità. Dalla stesura del protocollo al letto del paziente”.

Il direttore scientifico del programma Caterina Caminiti, in apertura dei lavori, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa rivolta ai professionisti coinvolti nella ricerca “L’obiettivo è di assicurare il rigore metodologico necessario in tutte le fasi del processo di ricerca e aumentare la capacità di produrre risultati volti ad aiutare pazienti, sanitari, ricercatori e, in generale, i cittadini a prendere decisioni informate sulla salute”.

Ampia la partecipazione al primo incontro della sesta edizione del corso che dal suo avvio, nel 2011, ha visto la presenza di oltre 120 professionisti. Sono 9 gli appuntamenti in programma per approfondire ogni aspetto della realizzazione del progetto. Si parlerà della scrittura del protocollo scientifico per una corretta conduzione dello studio, verranno fornite le indicazioni operative per facilitare i ricercatori alla presentazione del progetto al Comitato etico (organismo indipendente chiamato a esprimere parere sulle sperimentazioni) e saranno approfondite le norme internazionali a garanzia della tutela dei pazienti.

Il corso guiderà i partecipanti ad acquisire le competenze utili al lavoro in team con il coinvolgimento di tutte le figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto e fornirà le basi per la corretta conduzione dell’analisi statistica negli studi osservazionali e sperimentali. L’ultimo appuntamento guiderà il ricercatore a individuare le evidenze scientifiche al fine di formulare un nuovo quesito di ricerca da affrontare nello studio. Il corso è organizzato dalla Struttura complessa Ricerca e Innovazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma diretta da Caterina Caminiti.