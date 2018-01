Ricercato per associazione a delinquere, in casa aveva una piantagione di marijuana: 33enne in manette

I carabinieri della stazione di Colorno in collaborazione con quelli della compagnia di Casalmaggiore hanno arrestato un 33enne S.P le iniziali in località Solarolo Rainerio, in provincia di Cremona. Era già ricercato dal 27 di dicembre a seguito di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona, perché deve scontare la pena definitiva di tre anni, due mesi e 21 giorni di reclusione, per i reati di associazione a delinquere e truffa assicurativa. Nel corso della perquisizione domiciliare i carabinieri di Colorno hanno trovato nell’abitazione dell’arrestato, una serra artigianale con all’interno otto piantine di marijuana. L’uomo, ai vari precedenti penai, ha aggiunto anche quello della coltivazione illegale di sostanze stupefacenti. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato accompagnato presso l’istituto penitenziario di Cremona, dove dovrà scontare la pena inflittagli dal Tribunale di Cremona.