Rientra in Italia dopo essere stato espulso: arrestato 34enne

Lo hanno visto all'interno del cortile di un'abitazione in atteggiamenti sospetti ed hanno deciso di controllarlo: i carabinieri, dopo alcune verifiche, si sono accorti che il passaporto mostrato dall'uomo non era autentico perché riportava generalità diverse da quelle che risultavano dal suo arresto, avvenuto in Francia nel 2015 dopo l'emissione di un mandato di cattura europeo da parte della Procura di Parma. I poliziotti hanno deciso di approfondire ed hanno scoperto che il 34enne moldavo era rientrato illegalmente in Italia dopo essere stato espulso tramite un volo partito dall' aeroporto di Verona. Per lui sono scattate le manette per ingresso illegale nel nostro Paese: dopo l'udienza di convalida dell'arresto disposta dalla Pm Lucia Russo il 34enne è stato trasferito nel carcere di via Burla.