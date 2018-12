Pizzarotti e altri 4 indagati per l'alluvione, prima udienza in Procura: "Riformulare i capi d'imputazione"

Bisogna riformulare i capi d'imputazione per il sindaco Federico Pizzarotti e gli altri quattro imputati per l'alluvione del 2014. Oltre al sindaco, sono coinvolti nella vicenda l'ex comandante della Polizia Municipale Gaetano Noè, il responsabile della protezione civile della provincia di Parma Gabriele Alifraco, il funzionario del Comune Claudio Pattini e il direttore dell’agenzia di protezione civile dell’Emilia-Romagna Maurizio Mainetti. Il sindaco Federico Pizzarotti non si è presentato in Procura, dove era presente solamente il suo avvocato in un'udienza fiume durata diverse ore.