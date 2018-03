Rimane bloccato nel fango sul sentiero eroso dall'Enza: salvato dai Vigili del Fuoco

Si è ritrovato nel fango dopo aver imboccato un sentiero segnalato sulle mappe, ma che è stato recentemente eroso dal fiume Enza, vicino a Traversetolo. Brutta disavventura nella serata di ieri, domenica 25 marzo, per un uomo che si è trovato in difficoltà verso le ore 20.30 ma che è stato soccorso dai Vigili del Fuoco, che lo hanno portato in salvo. Anche gli uomini della Protezione Civile sono stati impegnati nelle operazioni di recupero: il segnale d'allarme è scattato alle 20.30, il salvataggio si è concluso alle 21.30: l'escursionista si trova in buone condizioni di salute.