Rimborsi raddoppiati per gli interventi chirurgici, sequestro di oltre 1 milione di euro ad un clinica: denunciati direttore e dirigente medico

Cartelle cliniche dei pazienti falsificate per ottenere rimborsi 'gonfiati', più che raddoppiati, per numerosi interventi chirurgici al ginocchio - ai quali sono stati sottoposti tantissimi pazienti di un ospedale privato accreditato di Parma.

Sono queste le gravissime accuse nei confronti del direttore sanitario e di un dirigente medico di un ospedale privato accreditato di Parma. Nella mattinata di oggi, venerdì 17 gennaio, i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Parma hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo - di un milione e 200 mila euro - nei confronti della struttura: i due dirigenti sono stati denunciati per i reati di truffa aggravata e falsità materiale ed ideologica commessa da pubblico ufficiale.

L'indagine, denominata 'Hip Lars', è stata condotta dai militari del Nas e coordinata dalla Procura della Repubblica di Parma, in particolare dal Pubblico Ministero Paola Dal Monte, con la collaborazione nel Nucleo Aziendale di Controlli dell'Azienda Usl. Secondo quanto emerso dalla indagini - portate avanti anche tramite complesse verifiche tecniche sugli atti - per un periodo di tempo compreso tra il 2013 ed il 2017, tutte le operazioni chirurgiche effettuate sull'articolazione del ginocchio, relative alla riparazione e alla sostituzione dei legamenti definite interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione sarebbero state falsamente classificate, nelle Schede di Dismissione Ospedaliera, come interventi al femore e all'anca, interventi chirurgici mai effettuati. In questo modo la struttura sanitaria privata accreditata avrebbe ottenuto rimborsi di oltre il doppio rispetto a quelli corretti.

A fronte di un rimborso previsto per gli interventi chirurgici effettivamente eseguiti, quelli al ginocchio, tra 1.700 e i 2.400 euro, veniva richiesto un rimborso tra i 4.400 e i 5.400 euro, che corrisponde agli interventi alle anche e ai femori, mai effettuati. Le indagini, che hanno chiarito la dinamica dei fatti, sono nate da un primo confronto fra l’operazione chirurgica a cui i vari pazienti erano stati sottoposti, l’analisi di oltre 400 cartelle cliniche con i relativi verbali operatori, redatte tra il 2013 ed il 2017, l’analisi delle schede di dimissione ospedaliera e la verifica del codice monetario

Alla struttura sanitaria privata è stato anche contestato l’illecito amministrativo previsto dal Decreto Legislativo 231/01, ovvero la responsabilità amministrativa degli Enti, per non aver adottato quegli efficaci modelli organizzativi e di gestione, idonei ad impedire e prevenire i reati attribuiti alle persone sottoposte alla sua direzione e vigilanza.