Rintraccia la moglie nell'appartamento 'protetto' e aggredisce lei e il bimbo di un anno: 35enne in manette

E' riuscito a rintracciare l'appartamento 'protetto' in cui la moglie era stata portata dopo le denunce per violenza a suo carico, l'ha vista per strada insieme al figlioletto di un anno e mezzo e l'ha aggredita con un oggetto contundente. Ennesimo caso di violenza contro le donne in provincia di Parma. Un 35enne è stato arrestato per l'aggressione contro la sua ex moglie, avvenuta l'altro giorno nel Comune di Busseto: era qui infatti che la donna era stata accompagnata e viveva in un appartamento che avrebbe dovuto essere segreto ma che invece è stato rintracciato proprio dal protagonista delle violenze nei suoi confronti. La coppia viveva a Salsomaggiore Terme e da tempo il marito aveva iniziato a picchiarla, anche davanti al figlioletto di un anno e mezzo: per questo motivo lei si è rivolta alle forze dell'ordine ed era poi entrata in un programma di protezione per le vittime di violenza. Ma il marito violento in questo caso è riuscito a rintracciare la donna: ha colpito lei ed il figlio con un oggetto contundente, poi è stato subito bloccato dai militari ed arrestato in flagranza di reato. La donna e il figlio sono stati medicati: all'uscita dall'ospedale sono stati affidati ad un'associazione che si prenderà cura di loro. Il marito si trova in una cella del carcere di via Burla in attesa del processo.