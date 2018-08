Riparte il Punto mobile Tep: 20 tappe in provincia

Riparte anche quest’anno il tour del Punto Bus di TEP, l’ufficio abbonamenti mobile che tra il 21 agosto e l’11 settembre farà tappa presso 20 comuni della provincia di Parma per servire gli abbonati, vecchi e nuovi, di tutto il territorio.

Anche quest’anno, dunque, chi risiede lontano da Parma e chi sta trascorrendo le ferie presso le località di villeggiatura dell’Appennino avrà l’opportunità di acquistare l’abbonamento del bus senza bisogno di recarsi in centro città. La prima novità di quest’anno è l’attivazione di una nuova tappa presso il comune di Corniglio che sarà la prima località servita martedì 21 agosto. Le altre tappe della biglietteria mobile si susseguiranno nelle settimane successive, ogni giorno in un comune diverso, in concomitanza, nella maggior parte dei casi, con i mercati rionali.

I titolari di card Mi Muovo potranno rivolgersi alla biglietteria mobile di TEP per ricaricare il proprio abbonamento annuale o mensile, urbano ed extraurbano. I nuovi abbonati non ancora in possesso di card elettronica, invece, potranno comunque richiederla e ricevere, nel frattempo, un titolo di viaggio provvisorio. Sarà sufficiente presentare una fototessera e compilare il modulo di sottoscrizione. Nelle settimane seguenti, TEP spedirà la nuova tessera direttamente presso il domicilio del richiedente.

Sarà possibile accedere al Punto mobile anche per chi risiede in comuni diversi da quelli dove il pullmino farà tappa.

Il Punto Bus osserverà il seguente calendario, con orario dalle 8.30 alle 13.00:

CORNIGLIO martedì 21 AGOSTO 2018 Piazza Castello

PALANZANO mercoledì 22 AGOSTO 2018 Piazza Cardinal Ferrari

FONTANELLATO giovedì 23 AGOSTO 2018 Piazza Matteotti

COLLECCHIO venerdì 24 AGOSTO 2018 Viale Sandro Pertini

ROCCABIANCA sabato 25 AGOSTO 2018 Piazza Garibaldi

BEDONIA sabato 25 AGOSTO 2018 Piazza Sen. Micheli (Uff. Tarobus)

LANGHIRANO lunedì 27 AGOSTO 2018 Piazza Ferrari

BUSSETO martedì 28 AGOSTO 2018 Piazza Verdi

SORBOLO mercoledì 29 AGOSTO 2018 Via Gramsci

BARDI giovedì 30 AGOSTO 2018 Piazza Vittoria

COLORNO venerdì 31 AGOSTO 2018 Via Cavour

FELINO sabato 1 SETTEMBRE 2018 Piazza Miodini/ via Gerbella

TRAVERSETOLO domenica 2 SETTEMBRE 2018 Piazza Vittorio Veneto

BORGOTARO lunedì 3 SETTEMBRE 2018 Viale Bottego

FORNOVO TARO martedì 4 SETTEMBRE 2018 Via Diaz

S.SECONDO PARMENSE mercoledì 5 SETTEMBRE 2018 Via Roma

NOCETO giovedì 6 SETTEMBRE 2018 Piazza Garibaldi

SALSOMAGGIORE TERME venerdì 7 SETTEMBRE 2018 Viale Romagnosi

S.POLO DI TORRILE sabato 8 SETTEMBRE 2018 Via Verdi

MONTICELLI TERME martedì 11 SETTEMBRE 2018 Via Montepelato Sud

La tariffa per il rinnovo o l’acquisto degli abbonamenti può essere saldata via bancomat o carta di credito, compatibilmente con la copertura del segnale GPRS degli apparecchi POS. In alternativa, sarà possibile pagare anche in contanti oppure con assegni.

Oltre alle consuete tappe nelle località della provincia, quest’anno sono previste due date aggiuntive all'interno dell’Ospedale Maggiore di Parma (il 25 settembre presso l’ingresso di via Gramsci, il 26 settembre presso l’ingresso di via Volturno) e ulteriori tre al Campus universitario al capolinea di Ingegneria (il 2, 3 e 4 ottobre) per agevolare l’acquisizione del titolo di viaggio per gli studenti universitari, così come per i lavoratori e i visitatori che frequentano il principale polo d’istruzione e quello sanitario della città.

ALTRE MODALITA’ DI RICARICA

Oltre al Punto mobile, sarà possibile ricaricare l’abbonamento tramite gli sportelli bancomat Intesa Sanpaolo e Unicredit presenti su tutto il territorio nazionale e via web dal sito www.tep.pr.it, con pagamento tramite carta di credito, semplicemente digitando nome e cognome dell’intestatario e il numero della propria card elettronica.

E’ stata, inoltre, attrezzata un’ampia rete di rivendite autorizzate in tutta la provincia (tabaccherie, bar edicole) che dispongono oggi degli apparecchi di ricarica. Sono, infatti, 91 gli esercizi (45 in città e altrettanti nei comuni della provincia) che offrono il servizio. Se, dunque, qualche abbonato sarà ancora in vacanza il giorno dell’arrivo del Punto Bus, avrà comunque la possibilità di effettuare la ricarica in qualsiasi momento presso una qualsiasi rivendita autorizzata. L’elenco completo è disponibile sul sito TEP (https://goo.gl/tStiQo).

In città, in ogni caso, sono attivi anche i tre uffici abbonamenti TEP di via Garibaldi, piazzale Dalla Chiesa e Barriera Bixio che, per favorire la sottoscrizione degli abbonamenti, osserveranno quattro aperture straordinarie nelle giornate di sabato 25 agosto e 1 – 8 – 15 settembre 2018, dalle ore 8.15 alle ore 12.30.

Chi acquista o rinnova l'abbonamento entro fine anno, presso il Punto mobile o tramite altri canali di vendita, riceverà in omaggio un abbonamento al servizio bike sharing di Infomobility.