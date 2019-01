Ripartono le retate della polizia contro lo spaccio, Oltretorrente al setaccio: controlli e denunce

Ripartono i controlli straordinari del territorio da parte della Questura di Parma. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 4 gennaio, quattro pattuglie delle Volanti, insieme a quelle del reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, hanno scandagliato il territorio del quartiere Oltretorrente per cercare di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e per prevenire i furti in appartamento. Nel corso dei controlli i poliziotti hanno effettuato un sopralluogo per una rissa, avvenuta poco prima in via Gulli, tra alcune persone straniere.