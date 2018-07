Rissa a bottigliate tra bande nella notte in via Reggio: cinque feriti e otto fermi

Una mega rissa, che ha coinvolto due gruppetti di giovani, è andata in scena nella notte tra il 4 ed il 5 luglio in via Reggio a Parma. Secondo la ricostruzione dei poliziotti, che sono giunti sul posto mentre il confronto violento era ancora in corso, le due bande si sarebbero affrontate all'uscita da un locale della zona. Dopo aver rovesciato una campana del vetro i giovani avrebbero preso le bottiglie e se le sarebbero lanciate. I poliziotti sono stati chiamati da alcuni partecipanti alla rissa: una volta sul posto sono riusciti ad indentificare otto persone: si tratta di giovani tra i 25 ed i 30 anni. Nei loro confronti sono in corso accertamenti. Cinque degli otto giovani in stato di fermo sono stati portati all'Ospedale Maggiore per essere medicati: hanno infatti riportato alcune ferite in seguito alla rissa.