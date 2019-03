Rissa in campo tra calciatori 16enni, il dirigente del Pallavicino: "Pensiamo al ritiro della squadra"

Ancora violenza sui campi di calcio giovanili: domenica 24 marzo, durante la partita tra il Pallavicino e il Libertaspes di Piacenza c'è stata una rissa tra i calciatori 16enni, che ha coinvolto anche i genitori. Il padre di un ragazzo infatti avrebbe cercato di colpire con un pugno un ragazzino, che si trovava in campo.

Dopo l'ennesimo episodio di violenza abbiamo intervistato Michele Bianchi, direttore sportivo del Pallavicino, una delle due squadre coinvolte.

"Come società siamo costernati e avviliti per quel che è successo -esordisce Bianchi, che si rammarica per l'episodio e prende le distanze da tanta violenza. Come momento formativo per i nostri ragazzi chiediamo di mettere in risalto il valore educativo, anche a volte a discapito della formazione tecnica o tattica. Episodi di questo genere che nulla hanno a che vedere con il nostro modo di vedere il calcio e lo sport, ci tolgono entusiasmo. Il nome del Pallavicino è sempre stato associato a lealtà,. educazione e sportività. In settimana cercheremo un confronto con i ragazzi e con i genitori della squadra coinvolta per fare luce in maniera chiara su quanto è accaduto, affinchè questi episodi non si ripetano, anche a costo di minacciare il ritiro della squadra".

Come lavorare per evitare queste situazioni che, sempre più spesso, coinvolgono calciatori minorenni ma anche i genitori?

"E' difficile dare una risposta: oggi la società è cambiata, tutto è esasperato dai mass media e dai social e per i ragazzi questi possono essere dei momenti di celebrità, anche se nagativa. La chiusura dei campi per una o due domeniche potrebbe essere una soluzione per far riflettere. Noi aumenteremo sempre di più l'attenzione a questi aspetti che dovranno essere maggiormente curati. Mi auspico che la Federazione dia partita persa per entrambe le squadre perchè è una sconfitta per tutti, per il calcio e per tutte le società".