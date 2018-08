Rissa davanti alla stazione: lanci di bottiglie e cestini dell'immondizia

Lo schema è quello consueto: due gruppetti di giovani che si affrontano in modo violento davanti alla stazione ferroviaria di Parma, in piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, a poche centinaia di metri dal centro storico. L'ultimo episodio è avvenuto nella serata di lunedì, poco prima di mezzanotte: alcuni residenti si sono affacciati alle finestre delle proprie abitazioni, hanno assistito alla scena ed hanno chiamato i carabinieri. In quel momento due gruppetti di giovani, che si trovavano nella zona della stazione da un pò di tempo, si sono affrontati a colpi di bottiglie rotte e di cestini dei rifiuti. Le cause della rissa non sono note: ad un certo punto la violenza di alcuni si è scagliata contro il gruppetto di 'rivali': sono volate bottiglie rotte ed i cocci di vetro sono poi rimasti sul piazzale, in diverse zone. Oltre alle bottiglie qualcuno ha pensato bene di lanciare i cestini dell'immondizia, oltre ad uno sgabello di un negozio di kebab che si trova in zona. Quando i militari sono arrivati però non c'era più nessuno: tutti si erano già dileguati per sfuggire ai controlli e all'identificazione. Le indagini sono in corso per risalire ai protagonisti della rissa.