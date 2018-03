Attimi di paura in stazione: auto presa a bottigliate durante una rissa

In pieno pomeriggio, alle 19.30, in piazzale dalla Chiesa, davanti alla stazione ferroviaria. E' stato questo il luogo del raid, portato avanti da un gruppetto di persone, armate di bottiglie, nei confronti di un'automobile che si trovava, in quel momento, tra via Monte Altissimo e l'atrio d'ingresso della stazione. Dietro di loro l'auto di una giovane ragazza di Collecchio che era appena scesa dal treno ed era salita sull'auto del padre. Momenti di grande paura per un'azione che, probabilmente, va ascritta ai regolamenti di conti che, spesso, vedono la stazione ferroviaria e i portici di piazzale Dalla Chiesa oome protagonisti. In questo caso l'episodio è durato pochi minuti ma la scena è stata vista da alcuni testimoni. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto, servendosi anche delle telecamere attivi in zona.