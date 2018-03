Rissa in stazione. Occhi: "La città è in mano alla criminalità"

"La città è in mano alla criminalità, sia organizzata che di strada - commenta Emiliano Occhi, segretario provinciale della Lega. Stante la carenza di organico delle forze dell'ordine il sindaco in questi anni non ha puntato sul potenziamento del corpo di polizia municipale, come stanno facendo, per esempio, i quattro amministratori leghisti in provincia; anzi si vanta di non averlo fatto. La mafia nigeriana? "Non è di nostra competenza" dice l'assessore Casa. In consiglio comunale abbiamo più volte denuciato il problema ma Pizzarotti fa spallucce. Noi riteniamo che in questi anni non abbia fatto le dovute pressioni a questore e in particolare al prefetto che rappresenta il governo. Si è trincerato dietro il "non posso fare nulla" e la situazione è degenerata. Questa a nostro avviso è la sua grande colpa politica sul tema sicurezza. Quando lasci spazi liberi il nemico li occupa: questo è una delle prime regole della strategia militare. Noi ci siamo lasciati occupare silenziosamente. Ora risalire la china sarà ancora più dura. Questo senza nulla togliere al tema dell'indecente inadeguatezza del nostro sistema normativo e giudiziario, oltre che ai continui provvedimenti svuotacarceri e di depenalizzazione dei reati che maggiormente impattano sulla vita quotidiana".