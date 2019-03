Rissa in via Firenze, entra in casa di un 56enne, lo morde e lo picchia con un bastone: 25enne denunciata

Ennesimo episodio di violenza in strada nel quartiere San Leonardo. Una rissa, o meglio un'aggressione in piena regola tra due persone, un uomo ed una donna, che deve ancora essere chiarito completamente. Erano da poco passate le 21 quando i poliziotti sono stati avvisati da un passante di una rissa in corso. Giunti sul posto gli agenti hanno cercato di ricostruire la vicenda. Sul posto c'erano già gli operatori del 118 che stavano medicando una giovane nigeriana. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, che hanno ascoltato i testimoni, una donna, l'ex compagna di un 56enne italiano si era recata presso la sua abitazione per recuperare alcuni vestiti, in accordo con l'ex compagno. Ad un certo la donna ha visto una giovane entrare in casa, apparentemente senza un motivo. L'ex compagna allora ha chiamato il 56enne che ha chiesto alla donna di allontanarsi ma lei avrebbe risposto con calci, pugni, morsi ed avrebbe anche preso a bastonate il padrone di casa. In un secondo momento poi alcuni testimoni avrebbero visto l'uomo prendere a bastonate la donna e picchiarla con calci e pugni quando era già a terra. La donna nigeriana è stata denunciata per violazione di domicilio e lesioni aggravate mentre il 56enne per lesioni aggravate.